2019-01-08T17:05:21+03:00
Общество

В Самаре убрали шлагбаумы с улицы Дальней

Теперь проезду по дороге ничего не мешает
Анастасия ФИЛАТОВА
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Шлагбаумы на улице Дальней устанавливали на время ЧМ-2018 / Фото: Евгений ЩекинШлагбаумы на улице Дальней устанавливали на время ЧМ-2018 / Фото: Евгений Щекин
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Проезжую часть улицы Дальней в Самаре, на которой на время чемпионата мира по футболу 2018 года установили контрольно-пропускные пункты, наконец-то освободили от шлагбаумов. Теперь движению по улице ничего не мешает. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили местные жители.

Напомним, что временные заградительные сооружения должны были демонтировать с улицы Дальней еще в ноябре прошлого года. Тогда же планировалось открыть и сквозной проезд по улице. Однако шлагбаумы убрали только сейчас.

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