В Самаре убрали шлагбаумы с улицы Дальней

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:05:21+03:00

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Проезжую часть улицы Дальней в Самаре, на которой на время чемпионата мира по футболу 2018 года установили контрольно-пропускные пункты, наконец-то освободили от шлагбаумов. Теперь движению по улице ничего не мешает. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили местные жители.

Напомним, что временные заградительные сооружения должны были демонтировать с улицы Дальней еще в ноябре прошлого года. Тогда же планировалось открыть и сквозной проезд по улице. Однако шлагбаумы убрали только сейчас.