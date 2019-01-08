В Самаре хоккейный турнир на площади Куйбышева перенесли из-за мороза
Первая рабочая неделя в Самаре началась с крепкого мороза. Столбики термометров опустились ниже -20 градусов. По этой причине в городе решено было перенести открытие традиционного городского хоккейного турнира «Золотая шайба».
Он должен был стартовать на площади Куйбышева уже на днях. Однако погода внесла в планы коррективы. Информация об этом появилась в Twitter администрации Самары
- Отмена мероприятия. В связи с морозом на площади имени В.В. Куйбышева переносится на 13 января открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба», - отметили в сообщении.
Как пояснили в региональной федерации хоккей, торжественная церемония открытия начнется на главной площади Самары в 16.30.
В рамках мероприятия состоится матч группового этапа среди подростков 2004-2005 года рождения. На ледовой площадке сойдутся команды «Фортуна» из Ленинского района Самары и «Звезда» из Советского района.