В Самаре хоккейный турнир на площади Куйбышева перенесли из-за мороза

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:33:34+03:00

«Золотая шайба» стартует в это воскресенье

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Первая рабочая неделя в Самаре началась с крепкого мороза. Столбики термометров опустились ниже -20 градусов. По этой причине в городе решено было перенести открытие традиционного городского хоккейного турнира «Золотая шайба».

Он должен был стартовать на площади Куйбышева уже на днях. Однако погода внесла в планы коррективы. Информация об этом появилась в Twitter администрации Самары

- Отмена мероприятия. В связи с морозом на площади имени В.В. Куйбышева переносится на 13 января открытие городских соревнований по хоккею «Золотая шайба», - отметили в сообщении.

Как пояснили в региональной федерации хоккей, торжественная церемония открытия начнется на главной площади Самары в 16.30.

В рамках мероприятия состоится матч группового этапа среди подростков 2004-2005 года рождения. На ледовой площадке сойдутся команды «Фортуна» из Ленинского района Самары и «Звезда» из Советского района.