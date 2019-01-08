Джано Ананидзе присоединится к «Крыльям Советов» уже через неделю

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:08:06+03:00

Экс-защитник «Спартака» поступит в расположение самарского футбольного клуба после медосмотра 13 января

Изменить размер текста: A A

Уже на следующей неделе «Крылья Советов» предстанут на сборах в Арабских Эмиратах в обновленном составе. Там к команде присоединится экс-защитник «Спартака» Джано Ананидзе.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в ФК «Крылья Советов», футболист поступит в распоряжение клуба после медицинского осмотра, который назначен на ближайшее воскресенье, 13 января.

Известно, что Джано Ананидзе перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды до конца этого сезона.

Также , напомним, что в "Крыльях Советов" во второй половине сезона ждут Артема Тимофеева из "Спартака", а трансфером года может стать переход в стан самарского футбольного клуба ветерана сборной России Александра Самедова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рано в Москву: игрок "Локо" Виталий Денисов останется в "Крыльях" (подробности)