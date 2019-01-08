Джано Ананидзе присоединится к «Крыльям Советов» уже через неделю
Уже на следующей неделе «Крылья Советов» предстанут на сборах в Арабских Эмиратах в обновленном составе. Там к команде присоединится экс-защитник «Спартака» Джано Ананидзе.
Как сообщил «Комсомольской правде» источник в ФК «Крылья Советов», футболист поступит в распоряжение клуба после медицинского осмотра, который назначен на ближайшее воскресенье, 13 января.
Известно, что Джано Ананидзе перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды до конца этого сезона.
Также , напомним, что в "Крыльях Советов" во второй половине сезона ждут Артема Тимофеева из "Спартака", а трансфером года может стать переход в стан самарского футбольного клуба ветерана сборной России Александра Самедова.
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