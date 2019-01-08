2019-01-08T20:40:24+03:00
Общество

В Самаре прошла главная рождественская «Историческая елка»

На празднике побывали 150 ребят из интернатов детских домов и социальных центров
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: парк "Россия - Моя история"Фото: парк "Россия - Моя история"
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В Самаре продолжаются праздничные мероприятия для детей. Так, в понедельник, 7 января, в музее «Россия - Моя история» прошел большой рождественский праздник, который собрал более 150 ребят. Среди них были воспитанники детских домов, интернатов, а также социального центра «Ровесник».

Ребят из Центра пригласил в исторический парк губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

Tще одни подарок эти детки получили от самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Ребята ездили в парк «Россия- Моя история» на клубном автобусе, и каждый получил в подарок фирменный шарф, блокнот и ручку, - написал в Twitter департамент информационной политики региона.

А уже в музее для всех началось потрясающее рождественское представление. Был и колядки, и театральные представления с участием любимых сказочных персонажей: Емели, Царевны-Несмеяны, гномов и медвежат, и, конечно же, Бабы Яги, Деда Мороза и Снегурочки.

А потом все ребята украсили елку в историческом парке самодельными игрушками. Самые креативные и талантливые авторы елочных украшений получили подарки.

Рождественская фотография с победителями конкурса игрушки для «Главной Исторической елки» украсит фотогалерею почетных гостей самарского парка «Россия – Моя история».

На этом праздники в парке не заканчиваются. Уже в пятницу, 11 января, там отметят старый Новый Год выставкой «Поделись впечатлениями», а 13 января - День Рождения Самарской Губернии.

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