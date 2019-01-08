2019-01-08T22:02:41+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» обыграла новосибирский «Локомотив»

Следующий матч волжан состоится через четыре дня
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Во вторник, 8 января, на площадке «МТЛ Арены» прошел матч 13-го тура регулярного российского чемпионата по волейболу среди мужских команд суперлиги. В нем сошлись местная «Нова» и новосибирский «Локомотив».

Это один из сильнейших противников нынешнего чемпионата. Не смотря на то, что сейчас новосибирцы находятся в середине турнирной таблицы, у них победное прошлое. В 2010 и в 2011 годах «Локомотив» становился обладателем Кубка России. В 2013 году клуб стал победителем Лиги чемпионов, а в 2014 году «Локомотив» впервые в своей истории получил серебряные медали суперлиги.

В этом сезоне «Нова» уже встречалась с «Локомотивом». Две игры прошли в Новосибирске. В первом туре суперлиги волжане уступили сопернику, но уже через несколько недель взяли реванш в полуфинале. И вот новая победа. Этот матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Новы».

Следующий матч волжане проведут в субботу, 12 января, с «Белогорьем».

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