Разница всего в одно очко: БК «Самара» в Ярославле уступил «Буревестнику»

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 8 января, в Ярославле прошел первый после новогодней паузы матч Суперлиги между БК «Самара» и БК «Буревестник». К сожалению, самарцы не смогли обыграть противника. Разница в счете составила всего одно очко.

С самого начала игры самарские баскетболисты были в роли догоняющих. Иногда им удавалось уравнивать счет, но игроки «Буревестника» каждый раз вырывались вперед. В первом периоде самарцы уступили со счетом 21:16. Во второй деситиминутке вновь повели в счете баскетболисты «Буревестника», однако самарам все же удалось завершить этот период в свою пользу — 19:22. Третий период закончился ничьей — 17:17.

Заключительная десятиминутка выдалась самой напряженной. За три минуты до завершения основного времени капитан «Самары» Антон Глазунов вывел команду вперед — 65:66. За 15 секунд до сирены, когда счет в матче был ровный, Антон Глазунов забил еще один важнейший мяч — 72:74. Однако спустя мгновенья игрок «Буревестника» Виктор Кашин с расстояния почти в 9 метров поразил кольцо самарцев и принес своей команде три очка. Самарцам не хватило секунды, чтобы спасти игру. Матч завершился со счетом 75:74 в пользу «Буревестника».

Несмотря на это поражение «Самара» все еще находится в тройке лидеров чемпионата. Как сообщает пресс-служба клуба, следующие матчи команда проведет на своей площадке: 15 января она сразится с «Университет-Югрой», а 18 января сыграет против «Урала».