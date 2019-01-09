В Новокуйбышевске водитель Ford протаранил бок Nissan: один человек попал в больницу

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:47:34+03:00

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Во вторник, 8 января, около 19:10 на пересечении улицы Садовой и Самарского шоссе в Новокуйбышевске произошла серьезная авария. Там не поделили перекресток две иномарки.

По информации сотрудников ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, двигаясь по улице Садовой со стороны улицы Суворова в направлении улицы Молодогвардейской, на пересечении с Самарским шоссе не уступил дорогу Nissan Teana и протаранил его в левый бок.

У "Форда" оказалась повреждена вся передняя часть

- 27-летний водитель «Ниссана» ехал по Самарскому шоссе со стороны улицы Ульяновской. Он собирался повернуть налево на улицу Садовую, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадал только водитель «Ниссана». Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.