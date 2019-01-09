Самарская область получит 594 млн рублей на лекарства льготникам
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Всего регионам выделят на лекарства более 31 млрд рублейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 2019 году правительство РФ выделит отдельным категориям граждан деньги на лекарства, медицинские изделия и на лечебное питание для детей-инвалидов. Бюджетные средства в размере 31,3 млрд рублей направят в различные регионы страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Бюджетные средства получит и Самарская область. Согласно документу, 63 региону в этом году выделят на лекарства льготникам 594,053 млн рублей.