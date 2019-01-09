Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков финишировал 100-ым на втором этапе «Дакара-2019»

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:20:29+03:00

В среду, 9 декабря, пройдет третий этап «Дакара». Спортсмены преодолеют 331 километр от Сан-Хуан-де-Макроны до Арекипы Фото: Из личного архива героя публикации

Отставание от лидера – чуть меньше двух с половиной часов

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Во вторник, 8 января, в Перу завершился второй этап ралли-рейда «Дакар-2019». В зачете мотоциклов выступают двое россиян – Анастасия Нифонтова и тольяттинец Дмитрий Агощков. Первая финишировала на 99 позиции, второй показал 100-ое время. Отрыв от лидера австрийца Маттиаса Валькнера – чуть меньше двух с половиной часов.

После двух этапов в генеральной классификации лидирует Хоан Барреда Борт из Испании.

Напомним, оба гонщика из России выступают в классе «Original by motul». Это значит, что во время ралли-рейда спортсмен не может рассчитывать на помощь механиков. Следить за мотоциклом гонщик должен сам.

В среду, 9 декабря, пройдет третий этап «Дакара». Спортсмены преодолеют 331 километр от Сан-Хуан-де-Макроны до Арекипы.

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