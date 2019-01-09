Андрей Тихонов и Андрей Каряка могут возглавить минское «Динамо»

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:18:15+03:00

Андрей Тихонов работал главным тренером «КС» в 2017 и 2018 годах. Он вернул команду в РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Экс-футболисты «Крыльев Советов» могут сменить на посту главного тренера Сергея Гуренко

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Бывший игрок и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов может возглавить минское «Динамо». 48-летний специалист может сменить на посту главного тренера Сергея Гуренко, который покинет белорусский клуб. Об этом сообщает sports.ru.

Также на место наставника минского «Динамо» рассматривают еще одного бывшего игрока «КС» Андрея Каряку.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «Крылья» с 2000 по 2004 год и в 2008 году. Возглавлял команду Тихонов с 2017 по октябрь 2018 года.

Андрей Каряка играл в Самаре с 2000 по 2005 год.