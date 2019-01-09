2019-01-09T11:31:04+03:00
Общество

Поссорилась с мамой и ушла: в Тольятти разыскали пропавшую 16-летнюю девушку

Школьница несколько дней не выходила на связь с родственниками
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские разыскали девушку в течение суток после поступления сообщения о пропажеПолицейские разыскали девушку в течение суток после поступления сообщения о пропажеФото: Архив "КП"
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В Тольятти полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю местную жительницу. Девушка самовольно ушла из дома 2 января, но об ее исчезновении в полицию сообщили только 7 января.

Мама девушки рассказала, что несовершеннолетняя ушла из дома после их ссоры. При этом она уже неоднократно так делала. 5 января женщина видела свою дочь в соседнем дворе в компании подростков. Девушка сказала матери, что она в порядке и что скоро вернется домой. На уговоры матери она ответила отказом. В итоге женщина решила вернуть девушку домой с помощью полиции.

Стражи порядка опросили учителей и одноклассников девушки, проверили компьютерные клубы, железнодорожный вокзал, более 40 домов, включая чердаки и подвалы. В результате им стало известно, что девушка планирует встретиться с подругой в торговом центре.

Во вторник, 8 января, примерно в 19:00 полицейские нашли девушку. Она действительно была в ТЦ. По данным ГУ МВД по Самарской области, в отношении нее никаких противоправных деяний не совершалось. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские провели со школьницей профилактическую беседу и вернули ее матери.

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