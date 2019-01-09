В Самаре полицейские поймали парня с амфетамином в пакетах
В Самаре транспортные полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Запрещенное вещество правоохраните обнаружили у 27-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО.
При личном досмотре полицейские нашли у самарца три полиэтиленовых пакета с 34 свертками. Еще три свертка они обнаружили неподалеку от одного из клубов города. Экспертиза показала, что в свертках находилась смесь, содержащая сильндействующее психотропное вещество — амфетамин (фенамин) общей массой 90,89 г. Как установили стражи порядка, мужчина собирался в дальнейшем сбыть запрещенное вещество.
В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.