В Самаре полицейские поймали парня с амфетамином в пакетах

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:29:40+03:00

Полицейские задержали парня с более чем 30 свертками с запрещенными веществами Фото: Архив "КП"

Молодой человек хотел обогатиться с помощью 90 г психотропного вещества

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В Самаре транспортные полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Запрещенное вещество правоохраните обнаружили у 27-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по ПФО.

При личном досмотре полицейские нашли у самарца три полиэтиленовых пакета с 34 свертками. Еще три свертка они обнаружили неподалеку от одного из клубов города. Экспертиза показала, что в свертках находилась смесь, содержащая сильндействующее психотропное вещество — амфетамин (фенамин) общей массой 90,89 г. Как установили стражи порядка, мужчина собирался в дальнейшем сбыть запрещенное вещество.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.