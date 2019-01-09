Гостевой сектор на «Самара Арене» оградят прочными стеклами

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:00:09+03:00

Ограждения появятся на стадионе до начала марта Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Изменить размер текста: A A

Стадион «Самара Арена» ждет небольшая модернизация. К весне на его трибунах появятся антивандальные ограждения и заградительные сетки. Подрядчиков для этих целей уже нашли. Заказчиком работ выступило ФГУП «Спорт-Ин».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, ограждения установят только в гостевом секторе. Его отделят от остальной части трибун специальными конструкциями из многослойного стекла. Их высота составит около 2,5 метров.

Кроме того, само поле тоже оградят от болельщиков. Перед трибунами повесят сетку из полипропилена, чтобы фанаты ничего не бросали на футбольную арену. Общая стоимость работ составит около 10 млн рублей.