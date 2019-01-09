2019-01-09T12:00:09+03:00
Общество

Гостевой сектор на «Самара Арене» оградят прочными стеклами

Приезжих и местных болельщиков разделят во избежание конфликтов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограждения появятся на стадионе до начала мартаОграждения появятся на стадионе до начала мартаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Стадион «Самара Арена» ждет небольшая модернизация. К весне на его трибунах появятся антивандальные ограждения и заградительные сетки. Подрядчиков для этих целей уже нашли. Заказчиком работ выступило ФГУП «Спорт-Ин».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, ограждения установят только в гостевом секторе. Его отделят от остальной части трибун специальными конструкциями из многослойного стекла. Их высота составит около 2,5 метров.

Кроме того, само поле тоже оградят от болельщиков. Перед трибунами повесят сетку из полипропилена, чтобы фанаты ничего не бросали на футбольную арену. Общая стоимость работ составит около 10 млн рублей.

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