Депутат Михаил Матвеев будет преподавать историю в Самарском университете

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:53:27+03:00

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Самарский университет пополнился преподавателем-депутатом. Речь идет о народном избраннике, который представляет партию КПРФ в Самарской губернской думе, Михаиле Матвееве.

Депутат, который прославился как организатор митингов в защиту пенсионеров и льготников, с сегондяшнего дня, 9 января, будет трудиться в родной альма-матер на должности профессора кафедры российской истории. Как шутит Михаил Матвеев на своей странице в Твиттере, преподавание — это только прикрытие, на самом деле он будет «смотрящим» за бывшим Госом, чтобы его никто не притеснял.