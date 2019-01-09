2019-01-09T12:53:27+03:00
Общество

Депутат Михаил Матвеев будет преподавать историю в Самарском университете

Народный избранник вернулся в алма-матер в роли профессора
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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Самарский университет пополнился преподавателем-депутатом. Речь идет о народном избраннике, который представляет партию КПРФ в Самарской губернской думе, Михаиле Матвееве.

Депутат, который прославился как организатор митингов в защиту пенсионеров и льготников, с сегондяшнего дня, 9 января, будет трудиться в родной альма-матер на должности профессора кафедры российской истории. Как шутит Михаил Матвеев на своей странице в Твиттере, преподавание — это только прикрытие, на самом деле он будет «смотрящим» за бывшим Госом, чтобы его никто не притеснял.

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