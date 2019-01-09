Из Самарской области в 2018 году выдворили почти тысячу иностранцев

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:10:00+03:00

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Судебные приставы Самарской области подвели итоги своей работы с иностранным гражданами в 2018 году. Как выяснилось, за минувший год они отправили на родину 910 нелегальных мигрантов, 489 из которых покинули регион за свой счет. Одними из последних из Самарской области уехали 11 уроженцев Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Как отмечают в УФССП по Самарской области, мигранты могут находиться на территории РФ без визы только в течение 90 суток. Однако по истечении этого времени иностранцы не спешат возвращаться на родину. За это нарушение им грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы России. Более того, они не могут вернуться в нашу страну ранее, чем через 5 лет.