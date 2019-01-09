2019-01-09T14:00:30+03:00
Общество

В Самаре первым ребенком, рожденным в 2019 году, стал мальчик-богатырь

Малыш появился на свет весом почти 4,6 кг
Евгения ВАСИНААнастасия ФИЛАТОВА
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Мальчик родился 1 января в 2 часа ночиМальчик родился 1 января в 2 часа ночиФото: Алексей ФОКИН
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2019 год только начался, а Самара уже пополнилась как минимум сотней новых жителей. Только в областном перинатальном центре Середавина за новогодние праздники родились 105 малышей. Об этом «Комсомольской правде — Самара» рассказали сотрудники центра.

Первым ребенком, который появился на свет в Самаре в этом году, стал мальчик весом 4 кг 530 г и ростом 56 см. Он родился 1 января в 2 часа ночи. Малыша назвали Ваней. Сейчас ребенок-богатырь вместе с мамой уже покинул больницу и «обустраивается» в своем доме.

К слову, начало этого года порадовало рождением не только мальчика-богатыря, но тройни. Тройняшки появились на свет минувшей ночью.

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