В Самарской области пассажирский поезд 2 часа стоял из-за обрыва проводов
ЧП произошло ночью в Сызранском районе
ЧП произошло с поездом, который ехал из Самары в Санкт-ПетербургФото: Архив "КП"
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Правоохранители проводят проверку по факту происшествия на железной дороге в Сызранском районе Самарской области.
Сегодня ночью, 9 января, там на перегоне Балашейка — Рачейка произошел обрыв контактного провода и излом двух токоприемников пассажирского поезда, который ехал из Самары в Санкт-Петербург. ЧП зафиксировали в 00:21. Ремонтные работы заняли более двух часов. Поезд отправился по своему маршруту только в 2:37.
В настоящее время по факту случившегося Сызранская транспортная прокуратура проводит проверку. По ее результатам будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.