Самарец после ссоры с женой ограбил магазин и уехал с деньгами на такси

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:54:21+03:00

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Новогодние праздники в Самаре не для всех закончились благополучно. К примеру, для одного из безработных местных жителей его похождения вечером 1 января обернулись возбуждением уголовного дела.

Так, в первый день нового года мужчина поругался с женой и ушел из дома, прихватив с собой пневматический пистолет. После этого он направился в магазин на улице Победы, где, угрожая своим оружием, похитил более 2 тысяч рублей. Затем самарец покинул место преступления на такси. Через некоторое время мужчина осознал, что совершил, и сам пришел в полицию с повинной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.