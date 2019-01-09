2019-01-09T15:33:54+03:00
Общество

По маршруту Самара — Водинская запустили дополнительные электрички

Они будут курсировать в рабочие дни
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дополнительные электрички начали курсировать с 9 январяДополнительные электрички начали курсировать с 9 январяФото: Архив "КП"
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Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что назначаются дополнительные поезда по маршруту Самара — Водинская. Это три электрички, которые будут курсировать по рабочим дням. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 9 января.

Так, по будням будут ходить следующие пригородные поезда: Самара (отпр. 09:57) – Водинская (приб. 11:13), Самара (отпр. 16:40) – Водинская (приб. 17:56), а также Водинская (отпр. 14:03) – Самара (приб. 15:19). Время указано местное.

Расписание утренней электрички

Расписание утренней электрички

Расписание дневной электрички

Расписание дневной электрички

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