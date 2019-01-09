В Самарской области уже 70% классов учатся по «пятидневке»

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:55:13+03:00

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В школах Самарской области постепенно вводят «пятидневку». Пока на пятидневный режим обучения переводят только отдельные классы, а не школы полностью. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, на данный момент по «пятидневке» учатся уже 70% классов.

- Не везде сразу можно перейти к подобной схеме работы. Нужно учитывать учебный план и возможности образовательной организации. При переходе не должно пострадать качество образовательного процесса, - отмечают в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что они подготовили методические рекомендации по переходу на «пятидневку» и направили их во все органы управления образованием региона. Решение о том, когда и как переводить детей на пятидневную учебу, должно принимать руководство школы.