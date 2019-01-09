В Самаре из ОДО уберут коммерческих арендаторов

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:18:35+03:00

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Дом офицеров самарского гарнизона ждут изменения. Региональные власти совместно с военными собираются привести здание в порядок, убрав оттуда коммерческие организации. Об этом стало известно в среду, 9 января, в ходе встречи губернатора Дмитрия Азарова и начальника штаба — первого заместителя командующего войсками ЦВО Евгения Устинова.

Вместо коммерческих организаций, которые сейчас арендуют помещения в ОДО, там хотят разместить общественные военно-патриотические организации и объединения.

К слову, в планах самарских властей — создание в областной столице Дома юнармейца. Сейчас для него подыскивают здание. Кроме того, с этого года движение юнармейцев будет развиваться в регионе намного активнее, для этого в школах хотят создать соответствующие отряды.