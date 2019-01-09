2019-01-09T16:41:10+03:00
Общество

В Самаре открыли мемориальную доску в честь известного архитектора Вагана Каркарьяна

Ее разместили на доме № 45 на Волжском проспекте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Известного архитектора изобразили на мемориальной доске за работойИзвестного архитектора изобразили на мемориальной доске за работойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 9 января, в Самаре открыли мемориальную доску в честь Вагана Каркарьяна. Ее разместили на доме № 45 по Волжскому проспекту, где жил архитектор. Доску в память о Вагане Каркарьяне создали скульптор Карэн Саркисов и сын архитектора — тоже Карэн.

- Мы разместили на доске изображение отца, когда он занимается работой. Эта композиция сразу должна показать, что человек на ней — архитектор. В доме на Волжском проспекте мы жили с 1974 года. Этот дом — память, все мое детство тут прошло. Наша семья благодарна, что появилась такая память о моем отце, - поделился Карэн Каркарьян.

Доску изготовил скульптор Карэн Саркисов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доску изготовил скульптор Карэн СаркисовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карэн Саркисов, в свою очередь, рассказал, что в детстве Ваган Каркарьян подарил ему картинку с подписью. А сейчас он сделал ему ответный подарок — мемориальную доску. Ее повесили как раз напротив набережной, разработкой проекта которой занимался архитектор.

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