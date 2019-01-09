2019-01-09T16:57:53+03:00
Общество

Следить за оборотом алкоголя в Самарской области будет минпромторг

Эти полномочия ведомству передало региональное минэкономразвития
Анастасия ФИЛАТОВА
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области передало часть своих полномочий министерству промышленности и торговли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о сферах торговли, а также регулирования оборота алкогольной продукции. Изменения вступили в силу с 1 января 2019 года. Кроме того, минэкономразвития теперь больше не будет отвечать за ценовое и тарифное регулирование в регионе. Эти полномочия ведомство передало в департамент регулирования тарифов, который в структуре правительства Самарского области будет отдельным тарифным органом.

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