2019-01-09T16:58:39+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют на сборах в ОАЭ с «Жилиной» и «Ригой»

В Эмиратах самарцы будут тренироваться с 14 по 27 января
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас «Крылья Советов» в отпуске. Команда соберется 13 января в Москве, где игроки пройдут медосмотр, после «КС» отправятся в ОАЭ.Сейчас «Крылья Советов» в отпуске. Команда соберется 13 января в Москве, где игроки пройдут медосмотр, после «КС» отправятся в ОАЭ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Стали известны два соперника «Крыльев Советов» на первом зимнем сборе, который команда проведет в ОАЭ с 14 по 27 января. Самарцы сыграют со словацкой «Жилиной» и латвийской «Ригой». Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Первый матч пройдет 22 января в 14:00 по самарскому времени на стадионе «Джебель-Али». Сейчас «Жилина» идет на 3 месте в чемпионате Словакии.

Игра с действующим чемпионом Латвии «Ригой» состоится 26 января в Абу-Даби и начнется в 16:00 по самарскому времени.

Напомним, сейчас «Крылья Советов» в отпуске. Команда соберется 13 января в Москве, где игроки пройдут медосмотр, после «КС» отправятся в ОАЭ.

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