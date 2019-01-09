«Крылья Советов» сыграют на сборах в ОАЭ с «Жилиной» и «Ригой»
В Эмиратах самарцы будут тренироваться с 14 по 27 января
Сейчас «Крылья Советов» в отпуске. Команда соберется 13 января в Москве, где игроки пройдут медосмотр, после «КС» отправятся в ОАЭ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Стали известны два соперника «Крыльев Советов» на первом зимнем сборе, который команда проведет в ОАЭ с 14 по 27 января. Самарцы сыграют со словацкой «Жилиной» и латвийской «Ригой». Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
Первый матч пройдет 22 января в 14:00 по самарскому времени на стадионе «Джебель-Али». Сейчас «Жилина» идет на 3 месте в чемпионате Словакии.
Игра с действующим чемпионом Латвии «Ригой» состоится 26 января в Абу-Даби и начнется в 16:00 по самарскому времени.
Напомним, сейчас «Крылья Советов» в отпуске. Команда соберется 13 января в Москве, где игроки пройдут медосмотр, после «КС» отправятся в ОАЭ.