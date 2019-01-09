2019-01-09T18:00:29+03:00
Общество

В Самарской области задержали наркокурьера с 25 кг героина

Мужчина вез наркотики из Средней Азии в Кемерово транзитом
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре задержали мужчину с 25 кило героинаВ Самаре задержали мужчину с 25 кило героина
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Сотрудники ФСБ задержали наркокурьера с 25 килограммами наркотика. Мужчина вез героин из Средней Азии в Кемерово транзитом через Самару. По ценам черного рынка этот объем наркотиков стоит более 25 млн рублей.

- Этот канал поставки наркотических средств в РФ организовали члены транснационального преступного сообщества, - отметили в Управлении ФСБ РФ по Самарской области.

34-летний наркокурьер - уроженец одной из среднеазиатских республик – пытался перевезти 25,4 килограмма героина. Это особо крупный размер. Сейчас следственный отдел УФСБ решает вопрос о возбуждении уголовного дела по 228.1 статье. Также сотрудники устанавливают возможные связи преступника, которые могут быть причастны к его деятельности.

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