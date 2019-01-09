Выиграйте цифровой тонометр за фотографию своего здорового образа жизни

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:04:38+03:00

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Жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе и выиграть тонометр. Конкурс "Даешь ЗОЖ!" проводит "КП-Самара". Для участия в соревновании достаточно прислать фотографию того, как вы ведет здоровый образ жизни. Приз получат трое победителей - современные и надежные тонометры.

Конкурс продлится до 10 февраля. Ждем ваших работ на сайте kp.ru. Расскажите, что для вас здоровье и правильный образ жизни и подайте пример другим. А полезный подарок станет отличной наградой.