Выиграйте цифровой тонометр за фотографию своего здорового образа жизни
Выигрывайте полезные подарки
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Жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе и выиграть тонометр. Конкурс "Даешь ЗОЖ!" проводит "КП-Самара". Для участия в соревновании достаточно прислать фотографию того, как вы ведет здоровый образ жизни. Приз получат трое победителей - современные и надежные тонометры.
Конкурс продлится до 10 февраля. Ждем ваших работ на сайте kp.ru. Расскажите, что для вас здоровье и правильный образ жизни и подайте пример другим. А полезный подарок станет отличной наградой.