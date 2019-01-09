Пьяная дама за рулем устроили гонки с полицией в Тольятти

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:02:37+03:00

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В Тольятти полицейские благодаря помощи "Ночного патруля" поймали пьяную даму за рулем. 25-летняя девушка на автомобиле "Форд" ехала по Лесопарковому шоссе. Как сообщили сотрудникам ГИБДД из "Ночного патруля", было похоже, что водитель находится в состояние алкогольного опьянения.

- Водителем "Форда" оказалась девушка, в выдыхаемом ею воздухе обнарудились пары алкоголя. Да и сама водитель имела явные признаки опьянения, - рассказали в ГИБДД.

Девушка не отрегаировала на попытки полицейских ее остановить. И даже попыталась скрыться, прибавив газу. Но это ей не удалось. Там же на Лесопарковом шоссе полицейские нарушительницу догнали.

Машина, которой управляла девушка, помещена на штрафстоянку. ЗАведено административное дело за управление ТС в состояние алкогольного опьянения, а также за передачу прав управления транспортным средством лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии.