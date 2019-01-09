Самаре нужны новые троллейбусы и трамваи на 11,5 млрд рублей
В Самаре необходимо закупить 339 трамваев и 171 троллейбус. На обновление подвижного состава ТТУ необходимо 11,5 млрд рублей. Если начать обновлять парк в 2019 году, то завершить работы планируется к 2025 году.
- Средст на обновление нужно немало, так что проект расчитан на семь лет. 8 млрд рублей из планируемой суммы предполагается потратить на трамваи, - сообщает "СитиТраффик".
Расходы будут равномерно распределены по годам. Именно на трамваи в первую очередь будет сделан упор. Модернизация более 200 вагонов мождет пройти в рамках совместного проекта с белорусской компанией. Усилиями ее специалистов устаревшие вагоны будут приведены в соответствие с требованиями современности, в том числе станут доступны для маломобильных категорий граждан.