Самаре нужны новые троллейбусы и трамваи на 11,5 млрд рублей

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре необходимо закупить 339 трамваев и 171 троллейбус. На обновление подвижного состава ТТУ необходимо 11,5 млрд рублей. Если начать обновлять парк в 2019 году, то завершить работы планируется к 2025 году.

- Средст на обновление нужно немало, так что проект расчитан на семь лет. 8 млрд рублей из планируемой суммы предполагается потратить на трамваи, - сообщает "СитиТраффик".

Расходы будут равномерно распределены по годам. Именно на трамваи в первую очередь будет сделан упор. Модернизация более 200 вагонов мождет пройти в рамках совместного проекта с белорусской компанией. Усилиями ее специалистов устаревшие вагоны будут приведены в соответствие с требованиями современности, в том числе станут доступны для маломобильных категорий граждан.