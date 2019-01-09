2019-01-09T21:26:37+03:00
Общество

Самаре нужны новые троллейбусы и трамваи на 11,5 млрд рублей

О необходимости обновить подвижной состав предприятий заявили в горадминистрации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре хотят обновить электрический транспортВ Самаре хотят обновить электрический транспорт
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В Самаре необходимо закупить 339 трамваев и 171 троллейбус. На обновление подвижного состава ТТУ необходимо 11,5 млрд рублей. Если начать обновлять парк в 2019 году, то завершить работы планируется к 2025 году.

- Средст на обновление нужно немало, так что проект расчитан на семь лет. 8 млрд рублей из планируемой суммы предполагается потратить на трамваи, - сообщает "СитиТраффик".

Расходы будут равномерно распределены по годам. Именно на трамваи в первую очередь будет сделан упор. Модернизация более 200 вагонов мождет пройти в рамках совместного проекта с белорусской компанией. Усилиями ее специалистов устаревшие вагоны будут приведены в соответствие с требованиями современности, в том числе станут доступны для маломобильных категорий граждан.

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