2019-01-09T22:07:48+03:00
Общество

Меньше обязательных предметов: Самарская область может перейти на новый стандарт образования раньше всей страны

Согласно новому стандарту будет меньше обязательных предметов в 10-11 классе, зато увеличится количество специализированных по профилю
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарская областьь может на год раньше всей страны перейти на новый образовательный стандарт. Он предусматривает деление по специализированным профилям в 10-11 классах и уменьшение количества обязательных предметов. Об этом сообщил "СО- онлайн" министр образования региона Виктор Акопьян.

- Мы рассчитываем, что уже с 1 сентября 2019 года в школах регионал появится углубленное изучение отдельных предметов. Это необходимо для того, чтобы ребенок получал те знания, которые ему понадобятся в будущем, для специальности, в которой он себя видит, - отметил министр, ссылаясь на требования ФЗ об образовании.

Если сейчас в программе 15-16 обязательных предметов, то будет их макисмум 12. Это позволит высвободить время, необходимое для углубленного изучениях определенных предметов.

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