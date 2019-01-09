Итоги дня в ВХЛ: тольяттинцы проиграли, а Самара - на высоте

9 Янв. 2019 2019-01-09T22:16:30+03:00

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Завершился очередной игровой день Высшей хоккейной лиги. В ней выступают два клуба из Самарской области. "Лада" из Тольятти сегодня уступила "Ижстали". Матч завершился в пользу гостей, для того, чтобы выявить сильнейшего, понадобилась серия буллитов.

- «Ижсталь» - с победой. Очень стыдно за команду. Но, надо двигаться дальше. Будем искать позитив – очко взяли, - отметил тренер Анатолий Емелин

А вот ЦСК ВВС одержал уже четвертую победу подряд. Самарцы справились с "Молотом Прикамья". Теперь с этим клубом предстоит сыграть 11 января "Ладе". ЦСК ВВС победили со счетом 3:2 и теперь 11 января встретятся с "Ижсталью". Сейчас самарцы заняли 16 строчку, набрав после 42 игр так необходимые им 43 очка. "Лада" занимает 4 строчку с 59 очками.