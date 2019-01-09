2019-01-09T23:58:27+03:00
Общество

Нет школ? Платите нам: самарские родители просят ввести компенсацию за домашнее обучение

Жители города недовольны тем, что школы находятся далеко, в них не хватает мест и хотели бы получать деньги с государства
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самары просят дать им компенсацию за домашнее обучение детейЖители Самары просят дать им компенсацию за домашнее обучение детей
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Жители Самары обратились к губернатору Дмитрию Азарову с петицией. Они просят ввести компенсацию за домашнее обучение детей, как это уже сделано в Омске. Родители отмечают, что государство гарантирует всем детям право на бесплатное образование. Тем не менее, доступно оно далеко не всем.

- Мы живем в районе Крутые Ключи. До школы - полтора километра, мои дети постоянно болеют из-за необходимости ходить так далеко. Также у наснет бюджетных кружков, - пишет Анна Рассолодина.

Женщина говорит, что имеет высшее педагогическое образование и готова учить детей дома. Но государство должно предоставить компенсацию за "неоказанную услугу". Эти деньги, по ее словам, могли бы быть потрачены на секции для детей.

Подписать петицию можно здесь, если вы согласны с мнением ее автора.

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