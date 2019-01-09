Нет школ? Платите нам: самарские родители просят ввести компенсацию за домашнее обучение

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:58:27+03:00

Жители города недовольны тем, что школы находятся далеко, в них не хватает мест и хотели бы получать деньги с государства

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Жители Самары обратились к губернатору Дмитрию Азарову с петицией. Они просят ввести компенсацию за домашнее обучение детей, как это уже сделано в Омске. Родители отмечают, что государство гарантирует всем детям право на бесплатное образование. Тем не менее, доступно оно далеко не всем.

- Мы живем в районе Крутые Ключи. До школы - полтора километра, мои дети постоянно болеют из-за необходимости ходить так далеко. Также у наснет бюджетных кружков, - пишет Анна Рассолодина.

Женщина говорит, что имеет высшее педагогическое образование и готова учить детей дома. Но государство должно предоставить компенсацию за "неоказанную услугу". Эти деньги, по ее словам, могли бы быть потрачены на секции для детей.

Подписать петицию можно здесь, если вы согласны с мнением ее автора.