2019-01-10T07:19:19+03:00
Общество

Заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству попросили покинуть свой пост

По некоторым данным сообщение об увольнении Виктор Андреянов получил 9 января
Евгения ВАСИНА
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Виктор АндреяновВиктор Андреянов
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Накануне в нескольких региональных СМИ появилась информация об увольнении заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству Виктора Андреянова. Извещение о расторжении трудового контракта он получил в первый рабочий день нового года. По некоторым данным увольнение чиновника связано со срывом строительства ряда социальных объектов города, возведение которых было запланировано в честь полувекового юбилея АВТОВАЗа. Официального подтверждения информации об увольнении Виктора Андреянова пока нет.

50-летие АВТОВАЗа Тольятти празднует уже третий год, за это время в эксплуатацию не ввели ни одного юбилейного объекта, утвержденного правительством РФ по программе празднования этого события.

Справка КП:

Виктор Андреянов родился 31 марта 1977 года в Тольятти. Закончил тольяттинское высшее военное командно-инженерное строительное училище по специальности "Командная, строительство зданий и сооружений".

После армии шесть лет работал дежурным на ПАО "АВТОВАЗ", C 2005 года занимал руководящие должности, С 2010 по 2014 год был заместителем руководителя МКУ "ЖигулевскСтройЗаказчик".

С 2014 года по 2016 год замещал должность заместителя руководителя - начальника управления капитального строительства и капитального ремонта Комитета по строительству и архитектуре Администрации Сызрани. Затем работал заместителем главы администрации Сызрани - руководителем комитета по строительству и архитектуре.

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