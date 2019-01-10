2019-01-10T07:58:52+03:00
Происшествия

В Сызрани в первый день нового года убили мужчину

Предполагаемого преступника уже задержала полиция
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина зарезала знакомого во время ссорыЖенщина зарезала знакомого во время ссорыФото: Архив "КП"
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В новогодние праздники в Самарской области было совершено убийство. Прямо в первый день нового года на улице Циолковского в Сызрани зарезали 34-летнего мужчину. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

По версии следствия, незадолго до смерти мужчина находился вместе со своей 32-летней знакомой. В какой-то момент они поссорились, и женщина схватилась за нож. Она нанесла приятелю несколько колото-резаных ран, от которых он впоследствии и скончался.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Сейчас она находится под стражей. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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