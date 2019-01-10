В Самаре неизвестный развращал 9-летнюю девочку возле дома на Льва Толстого

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:17:56+03:00

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В Самаре полицейские разыскивают педофила, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Мужчина напал на школьницу 20 ноября прошлого года возле дома № 102 по улице Льва Толстого. Преступление произошло в период с 16:30 до 16:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На вид подозреваемому 20-30 лет, он славянской внешности и среднего телосложения, рост 165-175 см. Был одет в темно-синюю спортивную куртку со вставками светло-синего цвета с капюшоном (на груди лейбл «Puma»), синие джинсы и кроссовки. На голове у него была черная вязяная шапка.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступника и его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 373-74-06, 89370627007, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).