2019-01-10T08:17:56+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестный развращал 9-летнюю девочку возле дома на Льва Толстого

Полиция объявила преступника в розыск
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские разыскивают педофила, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Мужчина напал на школьницу 20 ноября прошлого года возле дома № 102 по улице Льва Толстого. Преступление произошло в период с 16:30 до 16:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На вид подозреваемому 20-30 лет, он славянской внешности и среднего телосложения, рост 165-175 см. Был одет в темно-синюю спортивную куртку со вставками светло-синего цвета с капюшоном (на груди лейбл «Puma»), синие джинсы и кроссовки. На голове у него была черная вязяная шапка.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности преступника и его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 373-74-06, 89370627007, или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч полуфинала Кубка России по мини-футболу «Динамо Самара» - «Тюмень» пройдет в «МТЛ Арене» 20 января
В Сызрани полицейские поймали в поезде подростка с гашишем
Уже 21 год: самарцев зовут отметить день рождения медведя Умки
Тольяттинец Дмитрий Агошков после третьего этапа «Дакара» занимает 97 место в общем зачете
В Самаре сын снял деньги с карты отца и отправился в колонию на 2 года
Морозы в Самарской области сменятся мокрым снегом и метелью
Источник: «Крылья Советов» не будут продавать Соболева этой зимой
В Самарской области пьяный водитель опрокинул «семерку» на крышу
Самарская сельхозакадемия станет университетом
На АО "АКОМ" устроили новогодние мероприятия для сотрудников и их детей
В Самарской области иномарка протаранила ограждение на железнодорожном переезде
В Сызрани в первый день нового года убили мужчину
Заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству попросили покинуть свой пост
Нет школ? Платите нам: самарские родители просят ввести компенсацию за домашнее обучение
Итоги дня в ВХЛ: тольяттинцы проиграли, а Самара - на высоте
Меньше обязательных предметов: Самарская область может перейти на новый стандарт образования раньше всей страны