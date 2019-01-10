2019-01-10T08:45:38+03:00
Экономика

На АО "АКОМ" устроили новогодние мероприятия для сотрудников и их детей

2018 год стал важной вехой в истории компании
Поделиться:
В этот праздничный вечер были награждены лучшие сотрудникиВ этот праздничный вечер были награждены лучшие сотрудники
Изменить размер текста:

С отличными показателями встретил Новый год коллектив аккумуляторного производства АО «АКОМ». По традиции итоговым мероприятием 2018-го года стало торжественное мероприятие для сотрудников завода, которое на этот раз состоялось во Дворце культуры Жигулевска.

В своей поздравительной речи Президент АО «ГК АКОМ» Н.М. Игнатьев отметил, что 2018 год стал важной вехой в истории предприятия. Компания вошла в топ-10 Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2018» в номинации «Машиностроение». Состоялись успешные испытания инновационного аккумулятора «АКОМ+EFB» в Арктике. Продукция «АКОМ» вошла в сотню лучших товаров России, завоеваны почетные звания и награды: «Достояние Губернии», «Лучший проект по импортозамещению», премия «Эксперт» за реализацию национальных приоритетов, первое место в рейтинге российских брендов-производителей АКБ и третье – среди глобальных производителей. На предприятии произведена 20-миллионная аккумуляторная батарея.

Компания продолжает занимать лидерскую позицию по объему производства и продаж аккумуляторов в России. На текущий момент общая доля поставок компании на конвейеры автозаводов России превышает 50%. «АКОМ» – основной российский экспортер стартерных аккумуляторов, обеспечивающий 70% экспорта в отрасли.

Залогом высоких достижений компании является ежедневный ответственный труд команды «АКОМ». Почетными грамотами и ценными подарками в этот праздничный вечер были награждены лучшие сотрудники, настоящие профессионалы, преданные своему делу и компании. Особого внимания удостоили ветеранов «АКОМа», чьи имена будут навсегда вписаны в самые яркие страницы истории предприятия. А в концертной программе приняли активное участие юные вокалисты и танцоры – дети «акомовцев».

В завершение всем участникам торжества были вручены сладкие подарки к праздничному столу.

Каждый маленький гость праздника получил специальный подарок от группы компаний «АКОМ».

Каждый маленький гость праздника получил специальный подарок от группы компаний «АКОМ».

Также в период новогодних каникул для детей сотрудников была организована ставшая уже традиционной Президентская ёлка в гостиничном комплексе «Валео Вита». На праздник также были приглашены дети из подшефных «АКОМу» организаций: воспитанники социально-реабилитационного центра «Гармония» и центра соцпомощи «Семья». Для ребят организовали веселое представление с участием артистов Тольяттинского молодежного драмтеатра. И, конечно, каждый маленький гость праздника получил специальный подарок от группы компаний «АКОМ».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч полуфинала Кубка России по мини-футболу «Динамо Самара» - «Тюмень» пройдет в «МТЛ Арене» 20 января
В Сызрани полицейские поймали в поезде подростка с гашишем
Уже 21 год: самарцев зовут отметить день рождения медведя Умки
Тольяттинец Дмитрий Агошков после третьего этапа «Дакара» занимает 97 место в общем зачете
В Самаре сын снял деньги с карты отца и отправился в колонию на 2 года
Морозы в Самарской области сменятся мокрым снегом и метелью
Источник: «Крылья Советов» не будут продавать Соболева этой зимой
В Самарской области пьяный водитель опрокинул «семерку» на крышу
Самарская сельхозакадемия станет университетом
В Самарской области иномарка протаранила ограждение на железнодорожном переезде
В Самаре неизвестный развращал 9-летнюю девочку возле дома на Льва Толстого
В Сызрани в первый день нового года убили мужчину
Заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству попросили покинуть свой пост
Нет школ? Платите нам: самарские родители просят ввести компенсацию за домашнее обучение
Итоги дня в ВХЛ: тольяттинцы проиграли, а Самара - на высоте
Меньше обязательных предметов: Самарская область может перейти на новый стандарт образования раньше всей страны