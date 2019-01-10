Самарская сельхозакадемия станет университетом

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:44:32+03:00

Об этом сообщил директор одного из департаментов минсельхоза РФ Роман Некрасов

Изменить размер текста: A A

Самарская государственная сельскохозяйственная академия получит новый статус. В скором времени она станет аграрным университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

- Самарская государственная сельхозакадемия получит статус аграрного университета! Горд за свою Alma Mater, - поделился Роман Некрасов.

Отметим, что чиновник окончил академию в 1999 году, а потом еще три года проработал в ней. Учебное заведение готовит специалистов по агрономии, ветеринарной медицине, инженеров и техников.