Самарская сельхозакадемия станет университетом
Об этом сообщил директор одного из департаментов минсельхоза РФ Роман Некрасов
Самарская сельскохозяйственная академия скоро получит новый статусФото: Яндекс.Карты
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Самарская государственная сельскохозяйственная академия получит новый статус. В скором времени она станет аграрным университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.
- Самарская государственная сельхозакадемия получит статус аграрного университета! Горд за свою Alma Mater, - поделился Роман Некрасов.
Отметим, что чиновник окончил академию в 1999 году, а потом еще три года проработал в ней. Учебное заведение готовит специалистов по агрономии, ветеринарной медицине, инженеров и техников.