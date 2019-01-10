Морозы в Самарской области сменятся мокрым снегом и метелью

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:22:26+03:00

В субботу в Самарской области "потеплеет" до -1 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

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Морозы, которые «атаковали» Самарскую область в начале этой недели, к выходным заметно ослабнут. По данным Приволжского УГМС, им на смену придут снег, изморозь, слабые метели и туман.

Сегодня, 10 января, местами по региону ожидаются слабая изморозь и юго-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха составит -8...-13 °C, местами до -17 °C. Местами на дорогах гололедица.

В пятницу, 11 января, существенных осадков не предвидится, но немного усилится ветер. Он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров будут держаться в пределах -10...-15 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

В ночь на субботу, 12 января, местами по региону ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и слабая метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит -11...-16 °C.

Днем в большинстве районов Самарской области также ожидаются небольшой и умеренный снег, мокрый снег, туман и слабая метель. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Кроме того, заметно потеплеет. Температура воздуха поднимется до -1...-6 °C. Местами на дорогах гололедица. В воскресенье прогнозируется небольшой снег.