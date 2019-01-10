В Самаре сын снял деньги с карты отца и отправился в колонию на 2 года
Мужчину признали виновным в краже 8 тысяч рублей у своего родителя
Суд отправил мужчину в колонию строгого режимаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже денег с банковской карты отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, мужчина воспользовался тем, что отец оставил дома телефон, к номеру которого была привязана банковская карта, и снял 8 тысяч рублей. Как рассказал подозреваемый, ему понадобились деньги на собственные нужды, но своих у него не оказалось.
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.