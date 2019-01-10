2019-01-10T09:37:56+03:00
Происшествия

В Самаре сын снял деньги с карты отца и отправился в колонию на 2 года

Мужчину признали виновным в краже 8 тысяч рублей у своего родителя
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Суд отправил мужчину в колонию строгого режимаСуд отправил мужчину в колонию строгого режимаФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже денег с банковской карты отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина воспользовался тем, что отец оставил дома телефон, к номеру которого была привязана банковская карта, и снял 8 тысяч рублей. Как рассказал подозреваемый, ему понадобились деньги на собственные нужды, но своих у него не оказалось.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матч полуфинала Кубка России по мини-футболу «Динамо Самара» - «Тюмень» пройдет в «МТЛ Арене» 20 января
В Сызрани полицейские поймали в поезде подростка с гашишем
Уже 21 год: самарцев зовут отметить день рождения медведя Умки
Тольяттинец Дмитрий Агошков после третьего этапа «Дакара» занимает 97 место в общем зачете
Морозы в Самарской области сменятся мокрым снегом и метелью
Источник: «Крылья Советов» не будут продавать Соболева этой зимой
В Самарской области пьяный водитель опрокинул «семерку» на крышу
Самарская сельхозакадемия станет университетом
На АО "АКОМ" устроили новогодние мероприятия для сотрудников и их детей
В Самарской области иномарка протаранила ограждение на железнодорожном переезде
В Самаре неизвестный развращал 9-летнюю девочку возле дома на Льва Толстого
В Сызрани в первый день нового года убили мужчину
Заместителя главы Тольятти по имуществу и градостроительству попросили покинуть свой пост
Нет школ? Платите нам: самарские родители просят ввести компенсацию за домашнее обучение
Итоги дня в ВХЛ: тольяттинцы проиграли, а Самара - на высоте
Меньше обязательных предметов: Самарская область может перейти на новый стандарт образования раньше всей страны