В Самаре сын снял деньги с карты отца и отправился в колонию на 2 года

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:37:56+03:00

Мужчину признали виновным в краже 8 тысяч рублей у своего родителя

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Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже денег с банковской карты отца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина воспользовался тем, что отец оставил дома телефон, к номеру которого была привязана банковская карта, и снял 8 тысяч рублей. Как рассказал подозреваемый, ему понадобились деньги на собственные нужды, но своих у него не оказалось.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года. Отбывать он его будет в исправительной колонии строгого режима.