2019-01-10T09:48:19+03:00
Спорт

Тольяттинец Дмитрий Агошков после третьего этапа «Дакара» занимает 97 место в общем зачете

С дистанции на третий день ралли-рейда сошел лидер зачета мотоциклов Хоан Барреда Борт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Агошков выступает в классе Original by motulДмитрий Агошков выступает в классе Original by motulФото: из архива героя публикации.
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Третий этап ралли-рейда «Дакар-2019» получился тяжелым для всех. Сразу несколько лидеров сошли с дистанции. Поредел и зачет мотоциклов, в котором выступает тольяттинец Дмитрий Агошков. Завершил выступление на «Дакаре» из-за падения лидер Хоан Барреда Борт. Проблемы возникли у Маттиаса Валькнера, Рикки Брабека, Тоби Прайса.

Дмитрий Агошков добраться до финиша третьего этапа без серьезных происшествий и завершил гонку на 94 месте. Благодаря этому он поднялся на 97 место в общем зачете. Лидер турнирной таблицы – чилиец Пабло Кинтанилья.

Напомним, Дмитрий Агошков выступает в классе Original by motul. В нем он не может рассчитывать на помощь механиков и должен заниматься ремонтом и обслуживанием мотоцикла сам. Однако разрешена помощь других гонщиков.

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