В Сызрани полицейские поймали в поезде подростка с гашишем

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:20:48+03:00

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Сызранские транспортные полицейские выявили подростка, который ехал к родителям на поезде с необычным багажом. Они нашли у 17-летнего парня наркотики — гашиш массой 0,96 г. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте.

По словам молодого человека, он направлялся из Москвы в Оренбургскую область и прихватил с собой в дорогу гашиш. Он признался, что употребляет наркотики и вез их для себя. В отношении подростка возбудили административное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Суд признал парня виновным и назначил ему штраф в 4 тысячи рублей.