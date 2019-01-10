Матч полуфинала Кубка России по мини-футболу «Динамо Самара» - «Тюмень» пройдет в «МТЛ Арене» 20 января

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:33:13+03:00

Этот сезон стал первым для самарского «Динамо» в элитном дивизионе российского мини-футбола Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени

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Первый матч полуфинала Кубка России 2018-2019 между «Динамо Самара» и «Тюменью» перенесли. Он пройдет в воскресенье, 20 января, в «МТЛ Арене» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Игра начнется в 15:00 по самарскому времени.

Напомним, этот сезон стал первым для самарского «Динамо» в элитном дивизионе российского мини-футбола. Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата страны и пробилась в 1/2 финала Кубка России. В 1/8 финала волжане обыграли «БЛиК» из Нефтеюганска, а в 1/4 – новосибирский «Сибиряк».

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