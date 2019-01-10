В Самарской области возбудили уголовное дело на браконьеров, поймавших кабана в петлю

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:50:09+03:00

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В Кинель-Черкасском районе Самарской области был выявлен факт незаконной охоты на кабана. По данным департамента охоты и рыболовства, браконьеры покусились на животное 25 декабря прошлого года на территории охотничьего хозяйства «Отрада». Поймать злоумышленников удалось с помощью фотоловушек. Те зафиксировали, что на кабана охотились с помощью петли.

Как выяснилось, незаконной охотой промышляли двое мужчин. Отрицать свою вину они не стали. К тому же неподалеку от них прибывшие на место происшествия правоохранители нашли незаконно добытого 8-месячного кабана. Ущерб от действий браконьеров составил 90 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сейчас его расследование продолжается.