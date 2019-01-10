В Самаре нашлась пропавшая 16-летняя девушка
Школьница не выходила на связь с близкими несколько дней
Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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Поиски 16-летней Анны Ш., которая пропала в Самаре в минувшее воскресенье, 6 января, благополучно завершились.
Девушку в течение нескольких дней разыскивали родственники и волонтеры, и вот вчера вечером, 9 января, стало известно, что она нашлась. По словам представителей добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с Анной все в порядке, она жива и здорова. Подробности того, где девушка находилась все это время, традиционно не раскрываются.