В Самаре нашлась пропавшая 16-летняя девушка

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:07:00+03:00

Школьница не выходила на связь с близкими несколько дней

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Поиски 16-летней Анны Ш., которая пропала в Самаре в минувшее воскресенье, 6 января, благополучно завершились.

Девушку в течение нескольких дней разыскивали родственники и волонтеры, и вот вчера вечером, 9 января, стало известно, что она нашлась. По словам представителей добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», с Анной все в порядке, она жива и здорова. Подробности того, где девушка находилась все это время, традиционно не раскрываются.