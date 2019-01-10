2019-01-10T11:33:20+03:00
Общество

Самарский ветеран хочет начать сбор подписей за мир на земле и дружбу народов

Мужчина призывает людей выступить против гонки вооружений
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре 91-летний ветеран, председатель Совета ветеранов войны и труда поселка Рубежное Виктор Мироненко предложил начать сбор подписей против гонки вооружений. Поучаствовать в этом он призывает жителей всего мира. О своей идее он сообщил депутату Самарской губернской думы Михаилу Матвееву.

- Меня волнует, что растет гонка вооружений во всем мире, а люди безмолвствуют. Пора жителям земного шара очнуться и начать компанию по сбору подписей против гонки вооружений, за мир на земле и дружбу народов, - написал в своем письме ветеран.

Мужчина сам вызвался собирать подписи. Только пока его останавливает возможность того, что за эти добрые начала его могут привлечь к ответственности. Он обещает начать свою «работу» сразу после получения гарантий законности подобных действий, в чем он попросил разобраться депутата.

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