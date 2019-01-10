Самарскому школьнику, который обморозил руки в ожидании автобуса, предложили ездить с пересадкой

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:21:16+03:00

Чиновники выразили сожаление по поводу того, что школьник обморозил руки и пропустил занятия

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История с 15-летним школьником, который простоял на остановке целый час в ожидании маршрутки, обморозил себе руки и пропустил занятия, получила продолжение. Департамент транспорта Самары рассмотрел обращение подростка с предложением вернуть коммерческие автобусы № 210 и 221, потому как уехать на 268 маршрутке практически нереально, и ничего не сообщил по данному поводу. Зато чиновники выразили свои сожаления, что подросток попал в такую ситуацию.

- Вместимость коммерческого автобуса № 268 в часы пик недостаточна для вывоза всех желающих со всех остановок. Но для проезда к лицею на улице Свободы есть много вариантов пересадки на городской транспорт, где можно воспользоваться проездным, - отметили представители ведомства.

Чиновники предложили пересаживаться подростку на транспорт до учебного заведения на других остановках: на ТРК «Московский» - на 51 автобус, на улице Георгия Димитрова — на автобусы № 6, 21, 29, 51, на проспекте Кирова — на троллейбусы № 4, 8, 12 и на улице Ташкентской — на трамвай № 25. Также дептранс предлагает школьнику воспользоваться маршрутками, которые ходят по улице Димитрова (№ 89, 226, 297) и на проспекте Кирова (№ 4, 206, 203, 261).

- Данное количество маршрутов для пересадки должно позволить значительно сократить время ожидания на остановках, - резюмировали представители дептранса.

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