2019-01-10T12:55:47+03:00
Общество

В новогодние праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Дубай

С 28 декабря по 8 января аэропорт Курумоч обслужил более 89 тысяч человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: аэропорт КурумочФото: аэропорт КурумочФото: Facebook
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Многие самарцы на время новогодних каникул решили покинуть наш регион и провести это время на каких-нибудь зарубежных курортах или в других российских городах. Часть из них воспользовались самолетами.

Так, с 28 декабря по 8 января аэропорт Курумоч обслужил более 89 тысяч пассажиров. Как отмечают представители воздушной гавани, это на 10,3% больше, чем в прошлом году. Самым «хлопотным» для аэропорта выдался вторник, 8 января. В этот день услугами аэровокзала воспользовались 9 тысяч человек.

Чаще всего в эти новогодние праздники самарцы летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург, а также в Дубай и на Гоа. Вообще с 28 декабря по 8 января выполнялись полеты по 48 направлениям. За это время авиакомпании совершили 764 взлетно-посадочные операции, а сотрудники аэропорта обработали более 674 тонн багажа.

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