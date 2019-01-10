В новогодние праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Дубай

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:55:47+03:00

С 28 декабря по 8 января аэропорт Курумоч обслужил более 89 тысяч человек

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Многие самарцы на время новогодних каникул решили покинуть наш регион и провести это время на каких-нибудь зарубежных курортах или в других российских городах. Часть из них воспользовались самолетами.

Так, с 28 декабря по 8 января аэропорт Курумоч обслужил более 89 тысяч пассажиров. Как отмечают представители воздушной гавани, это на 10,3% больше, чем в прошлом году. Самым «хлопотным» для аэропорта выдался вторник, 8 января. В этот день услугами аэровокзала воспользовались 9 тысяч человек.

Чаще всего в эти новогодние праздники самарцы летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург, а также в Дубай и на Гоа. Вообще с 28 декабря по 8 января выполнялись полеты по 48 направлениям. За это время авиакомпании совершили 764 взлетно-посадочные операции, а сотрудники аэропорта обработали более 674 тонн багажа.