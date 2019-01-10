На новогодних праздниках в Самаре и области не устраивали беспорядки

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:04:06+03:00

За порядком на праздниках следили сотрудники полиции и не только Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители России потихоньку входят в рабочий ритм и отходят от праздников. А те удались на славу. Так, в период новогодних каникул на территории Самарской области состоялось 685 массовых мероприятий. В них приняли участие более 152 тысяч жителей и гостей губернии.

- На протяжении всех праздничных дней в обеспечении общественного порядка было задействовано около двух с половиной тысяч сотрудников органов внутренних дел, Управления Росгвардии по региону, работников частных охранных организаций, представителей добровольных народных дружин и общественных формирований, - сообщили "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как отметили в ведомстве, все места проведения праздничных и религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Организацию дорожного движения осуществляли представители ГАИ. Грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Количество зарегистрированных на территории области преступлений уточняется. Как отметил в разговоре с журналистом samara.kp.ru близкий к ситуации источник, в целом обстановка была спокойной. Преступления совершались в основном на бытовой почве и в состоянии алкогольного опьянения.