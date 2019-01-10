Самарский предприниматель погасил долг по налогам, испугавшись уголовного преследования

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:15:54+03:00

Бизнесмен погасил долг только после того, как на него завели уголовное дело Фото: Архив "КП"

Мужчина уклонялся от уплаты налогов два года

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Самарский предприниматель оказался на волосок от уголовного наказания. Дело в том, что он с 2014 по 2016 года не платил налоги и в итоге накопил крупный долг. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».

- Подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 19 миллионов рублей, заключив фиктивные договоры поставки с другими организациями, - рассказали в СУ СК по Самарской области.

Испугавшись уголовного преследования, предприниматель поспешил полностью погасить свой долг. В результате уголовное дело в отношении него было прекращено.