Самарский предприниматель погасил долг по налогам, испугавшись уголовного преследования
Мужчина уклонялся от уплаты налогов два года
Бизнесмен погасил долг только после того, как на него завели уголовное делоФото: Архив "КП"
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Самарский предприниматель оказался на волосок от уголовного наказания. Дело в том, что он с 2014 по 2016 года не платил налоги и в итоге накопил крупный долг. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов».
- Подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму более 19 миллионов рублей, заключив фиктивные договоры поставки с другими организациями, - рассказали в СУ СК по Самарской области.
Испугавшись уголовного преследования, предприниматель поспешил полностью погасить свой долг. В результате уголовное дело в отношении него было прекращено.