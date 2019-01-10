В Тольятти осудили мужчину, который сделал из школьницы проститутку
Ближайшие три года тольяттинец проведет в колонии
Мужчина принудил 16-летнюю девушку заниматься проституциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти суд вынес приговор местному жителю Сергею В., который обвинялся в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2017 года мужчина принудил к занятию проституцией 16-летнюю девушку, а также выложил ее интимные фотографии в социальной сети.
Суд признал тольяттинца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года 3 месяца. Отбывать он его будет в исправительной колонии общего режима.