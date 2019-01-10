2019-01-10T14:26:05+03:00
Общество

В новогодние праздники более 1 тысячи самарцев пострадали от пиротехники, гололеда и алкоголя

Начало 2019 года особо активные жители Самары провели в больнице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцы обращались в травмпункты с ушибами, порезами, переломами и даже с укусамиСамарцы обращались в травмпункты с ушибами, порезами, переломами и даже с укусами
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Не все жители Самары благополучно пережили новогодние каникулы. Нашлись те, кто, занимаясь активным отдыхом или просто весело проводя время, получили различные травмы и попали в больницу. По данным областного министерства здравоохранения, за время новогодних праздников в травмпункты Самары обратились более 1 тысячи человек.

К примеру, в больницу имени Семашко обращались 420 человек с травмами головы, ребер, рук или ног, 60 человек было госпитализировано. В больницу имени Пирогова обращались 325 человек. Среди них нашлось много пострадавших во время занятий зимними видами спорта. К примеру, 11 человек получили травмы, катаясь на тюбингах, 15 — на лыжах, а еще 25 человек — на коньках.

В травмпункте больницы № 7 побывали 187 человек: 95 горожан пожаловались на ушибы и растяжения, а 66 человек получили переломы. По словам медиков, самыми частыми причинами обращений стали падения на улице, в подъезде, на лыжах, коньках, в батутном центре и т. д.

В больницу № 10 в новогодние каникулы были госпитализированы 3 человека с травмами, еще 8 самарцам назначили амбулаторное лечение. Кроме того, в травмпункт этого медучрежедния обращались 126 человек, в том числе 15 детей, которые получили травмы при падении на скользких тротуарах.

В детский травмпункт больницы имени Середавина обращались за помощью 43 ребенка. А вот отделение токсикологии этой же больницы приняло за новогодние праздники 93 пациента с отравлением, причем у 47 из них было алкогольное опьянение.

Не обошлись каникулы и без укусов и порезов. От них пострадали 26 горожан. Также нашлись и те, кто получил ожоги при неосторожном обращении с пиротехникой. В ожоговый центр обращались 8 человек, четверых из них, в том числе 3-летнего ребенка, оставили лечиться в стационаре.

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